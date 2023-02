Grazer Fasching: Partytiger müssen Eintritt zahlen

Endlich hat der Fasching für viele wieder einen Sinn. Nach drei Jahren Corona-bedingter Pause gibt es in der Steiermark heuer landauf und landab wieder Umzüge und Feiern. Die größte Party im Land geht am Faschingsdienstag traditionell in der Landeshauptstadt über die Bühne. Doch da gibt’s jetzt schon vor dem ersten Bier oder Spritzer Katerstimmung - denn erstmals muss man zahlen, um beim großen Party-Getümmel im Bermudadreieck dabei zu sein!