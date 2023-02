Klein-Lkw mähte Mopedfahrer und Fußgänger nieder

Erinnerungen Pick-up-Attentäter von 2017

Ein ehemaliger leitender Polizeibeamter der New Yorker Polizei meinte gegenüber dem TV-Sender WABC-TV, dass ihn der blutige Zwischenfall vom Montagvormittag (Ortszeit) an den Anschlag im Jahr 2017 erinnere. „Das war mein erster Gedanke, als ich vom gemieteten Klein-Lkw hörte“, erklärte Robert Boyce. Damals raste der Usbeke Sayfullo Saipov mit einem Pick-up in Manhattan über einen Radweg und überfuhr bzw. rammte Fußgänger und Radfahrer. Acht Menschen starben, zahlreiche andere wurden verletzt.