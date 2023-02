Privatspitäler stehen für drei Stunden still

Die Kollektivverträge der 10.000 Beschäftigten der Privatkrankenanstalten sind im Vergleich zu jenen des Wiener Gesundheitsverbundes oder den Ordensspitälern wesentlich schlechter. Aus diesem Grund wird heute wieder gestreikt. Die Forderung: Ein Plus über der Inflation und 2000 Euro Mindestlohn. Was die Mitarbeiter aber am meisten stört, ist die fehlende Wertschätzung. Indes werden die OP-Kapazitäten in der Klinik Favoriten weiter ausgedünnt. Und auch der Medizinergipfel im Rathaus musste um eine Woche verschoben werden. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.