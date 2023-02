Ihr Outfit wurde ihr auf Babybauch geschneidert

Nach Jahren ohne Auftritt hat sich Pop-Superstar Rihanna am Sonntagabend mit einer fulminanten Halbzeitshow bei der Super Bowl zurückgemeldet. Bei dem Medley während des Finals der National Football League (NFL) reihte die 34-Jährige eine Reihe ihrer größten Hits aneinander. Bei „Bitch Better Have My Money“ und „Diamonds“ schwebten die Sängerin aus Barbados und ihre Tänzerinnen und Tänzer auf bewegbaren Bühnen im Stadion.