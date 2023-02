Großeinsatz nach Lawinenabgang in Tirol

Weitere Lawinen am Wochenende

Auch am Samstag gab es - wie berichtet - einen dramatischen Rettungseinsatz im Bereich des Bergwerkskopfes in der Nähe von Zams, bei dem zwei Tourengeher von einer 60 Meter breiten Lawine erfasst wurden. Während einer der beiden sich selbst befreien konnte, eilten dem zweiten andere Wintersportler zu Hilfe und konnten den Verschütteten rasch ausgraben. Er wurde ins Spital gebracht. Und auch am Freitag wurde in Kirchberg ein 43-jähriger Tourengeher von einer Lawine erfasst und mit verletzt ins Spital geflogen werden.