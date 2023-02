Tourengeher (43) in Kirchberg von Lawine erfasst

Erneut kam es in Tirol zu einem schweren Lawinenabgang! Am Freitag wurde in Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) ein 43-jähriger Tourengeher von einer Schneebrettlawine erfasst und rund 200 Meter mitgerissen. Seine vier Begleiter eilten ihm zur Hilfe. Lawinengefahr in Tirol weiter erheblich.