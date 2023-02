32-Jähriger wollte Freundin umbringen lassen

Kampf gegen Cyberkriminalität

„Dieser Fall zeigt einmal mehr, dass der Kampf gegen Cyberkriminalität für die Polizei rasant an Bedeutung zugenommen hat. Deshalb stärken wir mit der Reform des Kriminaldienstes diese Kompetenz bereits bei den Polizistinnen und Polizisten in den Regionen. Ich danke allen Beteiligten für die engagierten Ermittlungen, die zur Klärung dieses Falles geführt haben“, so Innenminister Gerhard Karner.