Sturm: „Kopfballmonster“ vertrieb Start-Fluch

„Mein erstes Tor für Sturm in einem Heimspiel, dann auch noch vor der Nordkurve. Es war ein wichtiger Treffer und der zudem gegen Rapid. Und so oft treffe ich ja nicht.“ Stimmt. Und wenn, dann in der Regel mit dem Köpfchen. Von seinen elf Toren als Profi schlug er siebenmal als „Kopfballmonster“ zu.