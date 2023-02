Kogler strikt gegen Russen-Sportler bei Olympia!

Der Vizekanzler kritisierte die IOC-Pläne, wonach russische und belarussische Sportler als neutrale Teilnehmer bei Olympia 2024 in Paris zugelassen werden könnten. Für ihn sei „rätselhaft, was an diesen Athleten ,neutral‘ sein soll. In der Mehrzahl handelt es sich hier um Angehörige der russischen Armee“, erklärte Kogler. „Deren Teilnahme hieße, der russischen Propaganda Tür und Tor zu öffnen.“