Tennis-Star gegen Olympia-Teilnahme von Russen

Sie führte als Beispiel einen ukrainischen Leichtathleten an, der im Krieg getötet wurde und nun keine Chance mehr hat, an den Spielen im kommenden Jahr teilzunehmen. „Er wird niemals sein Potenzial zeigen oder seine Träume bei den Spielen erfüllen können, also warum sollten russische und belarussische Athleten ihre Chance bekommen, wenn ihre Regierungen unschuldige Menschen und Athleten ihrer Chancen berauben?!!“, ergänzte Switolina, die im Herbst 2022 erstmals Mutter geworden war.