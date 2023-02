Kansas City Chiefs gegen Philadelphia Eagles

„Ein historischer Moment“

Über das symbolträchtige Novum in der Super Bowl LVII sind sich die beiden Quarterbacks bewusst. „Es ist ein historischer Moment, wir sind Teil davon. So viele vor uns haben das Fundament gelegt. Das wird ein spezieller Moment, der hoffentlich unsterblich wird“, sagte Mahomes. Und Hurts dachte an den schwarzen Nachwuchs in den USA: „Das ist historisch. Das zeigt, Kids: Es ist machbar.“