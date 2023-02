„Nicht wie geschmiert, aber wir bekommen das hin“

Einzig ein exaktes Anforderungsprofil wurde zuletzt erstellt. „Wir wollen das von der Akademie bis zur Kampfmannschaft einheitlich gestalten. Und Trainer für uns erziehen, die man nahtlos in die Kampfmannschaft übernehmen kann, so wie wir es mit Spielern vorhaben“, erklärte Werner seinen Plan. Neo-Trainer Wimmer, der am Sonntag (17.00 Uhr/live Sky) gegen Austria Klagenfurt sein Debüt feiern wird, habe „genau“ ins Anforderungsprofil gepasst.