Drei Kinder auf Schutzweg erfasst: Fahrer flüchtet

Spuren an der Unfallstelle führten zu Flüchtigen

Jedoch nicht ohne Spuren: eine Spiegelkappe sowie ein Kennzeichen. Dadurch konnte die Polizei einen 87-Jährigen aus dem Bezirk Weiz ausforschen. Alles sei sehr schnell gegangen. Nach der Kollision hätte er niemanden an der Unfallstelle gesehen, beteuerte der Mann. Weshalb er weitergefahren sei. Die Kinder am Schutzweg dürfte er übersehen haben.