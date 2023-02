Sturm Graz gegen Rapid - ab 20.30 Uhr LIVE

Ausverkaufte Merkur Arena

Rund 15.500 Zuschauer im seit über einer Woche ausverkauften Stadion wollen sich den Schlager nicht entgehen lassen. Ungewöhnlich für Sturm-Spiele im Februar. Denen will man auch was bieten. „Es soll ein unvergesslicher Abend für die Fans werden. Die fantastische Stimmung im vollen Stadion ist sehr inspirierend“, meinte Ilzer, der mit seinem Team eine starke Serie prolongieren will. Seit zwei Jahren, einem 1:4 am 22. Jänner 2021 in Wien, ist Sturm in sieben Ligapartien gegen Rapid ungeschlagen. So wie das Salzburg-Spiel ist auch dieser Fakt für Ilzer aber Vergangenheit. „Von Serien halte ich nichts“, erklärte er.