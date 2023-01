Landeshauptmann-Privileg bei ORF soll fallen

Zwar haben alle Parteien mit diesem Schritt kein Problem, SPÖ-Chef David Egger will aber vor allem die ÖVP herausfordern. „Nachdem Wilfried Haslauer in der Vergangenheit das Lippenbekenntnis gemacht hat, dass ihm nichts am ORF-Mitspracherecht des Landeshauptmannes liegt, erwarte ich mir in dieser Sache die Zustimmung der ÖVP zu unserem Antrag“, sagt er. Die SPÖ will im Zuge der Diskussion auch eine Neugestaltung des ORF-Stiftungsrats anstoßen.