„Fawlty Towers“ feiert mit John Cleese Comeback

„Fawlty Towers“ wurde in 70ern zum Kult

„Fawlty Towers“ war zwischen 1975 und 1979 in zwei Staffeln von BBC Two ausgestrahlt worden und gilt als eine der besten britischen Sitcoms. Sprüche wie „Don‘t Mention the War“ („Erwähnt nicht den Krieg“) - aus einer Episode mit deutschen Hotelgästen - sind längst Bestandteil der Alltagssprache.