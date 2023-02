Schwarz trotz Party unser Schnellster im Training

Aleksander Aamodt Kilde ist im ersten Abfahrtstraining bei der Ski-WM in Courchevel der Schnellste gewesen. Der Norweger verwies am Mittwoch den Südtiroler Christof Innerhofer (+0,15 Sek.) und Landsmann Adrian Smiseth Sejersted (+0,41) auf die weiteren Plätze. Als bester Österreicher landete Kombi-Vizeweltmeister Marco Schwarz (+0,82) auf Position acht. Dabei habe er sich am Dienstag zur Feier des Tages „zwei, drei kleine Biere“ gegönnt.