Gericht machte straffällige Männer zu Mitbewohnern

BH-Mitarbeiterin wüst bedroht

Was war passiert? Der 59-jährige Tennengauer stürmte im November in die Halleiner Bezirksmannschaft. Dort bedrohte der Mann, der Invaliditätspension bezieht, eine Sachbearbeiterin. Tenor: Sollte er keine Sozialleistungen erhalten, werde er die Frau aus dem Fenster schmeißen. Außerdem stellte er in den Raum, die BH in die Luft zu jagen. Eine Woche später bedrohte er die Sachbearbeiterin erneut. Der Mann landete in Untersuchungshaft und danach in der CDK. „Ich möchte mich bei euch allen herzlich entschuldigen“, beteuerte der Betroffene, der unter einer bipolaren Störung leidet, gegenüber den angereisten Zeugen.