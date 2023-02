Ski-WM: Super-G der Damen - ab 11.30 Uhr

Hütter hat in Lake Louise und Cortina d‘Ampezzo zwei zweite Weltcup-Plätze in dieser Saison im Super-G eingeheimst. Obwohl die Steirerin eine Viruserkrankung noch nicht ganz abgeschüttelt hatte, bekam sie am Montag in der Kombi einen frischen Eindruck von der WM-Piste „Roc de Fer“ in Méribel und zeigte sich begeistert. „Man muss wirklich von oben weg bereit sein, weil voll viel Gelände drin ist. Es ist jedes Tor spannend und bei jedem Tor die Chance, dass man schneller wird. Es geht immer bergab, aber nie so richtig steil“, sagte Hütter. „Der Untergrund ist richtig cool, das macht einem Speedherz richtig Freude.“