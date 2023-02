„Ich glaub, ich brauch was Stärkeres als Baldrian“

„Es war beschissen“

Für Hütter ist es die erste Medaille bei einer Weltmeisterschaft. „Auf den Moment arbeitet man hin, in meinem Herzen hat etwas gelodert“, strahlte die Steirerin, die zuletzt mit einigen Verletzungen und Nachwehen der Gehirnerschütterung in Crans-Montana 2022 zu kämpfen hatte, dann im Anschluss an das Rennen. „Es war beschissen die letzten Jahre, ich bin froh, dass ich jetzt wieder am Start stehe und mich wohlfühle. Solche Geschichten schreibt der Sport.“