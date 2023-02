Eklat! Kokain bei Glasner-Boss Fischer gefunden

Bei einer Razzia in der Wohnung von Peter Fischer, dem Boss der Eintracht Frankfurt, wurden am Dienstagmorgen kleine Mengen Kokain sowie Marihuana gefunden. Der 13-jährige Sohn des Klub-Präsidenten soll am Schulhof beim Konsum von Kokain gesehen worden sein, was die Polizei veranlasst haben soll, die 180 Quadratmeter große Wohnung zu durchsuchen.