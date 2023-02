„Ich glaube, auf dem Hügel kann noch mehr kommen“

Gold ging nach Mikaela Shiffrins Out an Federica Brignone, die mit zwei enorm starken Auftritten für Italiens Damen das erste Kombi-Gold holte und sich mit 32 zur ältesten WM-Siegerin in dieser Disziplin kürte. Acht Läuferinnen fuhren nur den Super-G - im Slalom traten 20 an.