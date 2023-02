Österreich will 84 Soldaten in die Türkei schicken

Nach dem folgenschweren Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze mit mehr als tausend Toten bietet Österreich Soforthilfe an. Das Bundesheer könne bereits ab morgen, Dienstag, 84 Soldatinnen und Soldaten des Katastrophenhilfeelements „Austrian Forces Disaster Relief Unit“ (AFDRU) entsenden, gab das Bundeskanzleramt am Montag bekannt. Außerdem will man drei Millionen Euro zur Verfügung stellen.