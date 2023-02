Österreichs Frauen starten mit Sieg in Hockey-WM

Österreichs Frauen sind erfolgreich in die Hallen-Hockey-WM in Pretoria gestartet. Am Sonntag wurde Gastgeber Südafrika mit 3:2 besiegt, die Treffer für das ÖHV-Team erzielten Marta Laginja (2) und Daria Buchta, Torfrau Stella van Rahden parierte in letzter Sekunde einen Penalty.