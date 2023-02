Team-Gold für Springer und Kombinierer in Whistler

Österreich hat die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften der Juniorinnen und Junioren in Whistler mit zwei Goldmedaillen in Mannschaftsbewerben abgeschlossen. Erfolgreich waren die Skispringer Julijan Smid, Louis Obersteiner, Stephan Embacher und Jonas Schuster sowie die Mixed-Mannschaft in der Nordischen Kombination mit Lisa Hirner, Annalena Slamik, Kilian Gütl und Paul Walcher.