Haus in Vollbrand! Nach Bewohnern wird gesucht

In Flammen aufgegangen ist in der Nacht auf Sonntag ein Einfamilienhaus in der Ortschaft Greutschach bei Griffen. „Ein Nachbar, der auf einem Hang gegenüber wohnt, bemerkte den Brand beim Nachhause kommen zufällig und schlug daraufhin sofort Alarm“, heißt es seitens der Einsatzkräfte. Zu diesem Zeitpunkt brannte das Gebäude bereits lichterloh.