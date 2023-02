Richter nutzte ChatGPT für Urteilsfindung

Richter verteidigt ChatGPT-Einsatz

Während das Urteil selbst nicht viel Aufsehen erregte, löste die Einbeziehung der Software nun eine landesweite Diskussion über den Einsatz von KI in der Justiz aus. Professor Juan David Gutierrez von der Universität Rosario in Bogotá äußerte sich dem Bericht nach ungläubig über Padillas Eingeständnis und forderte eine dringende Schulung in „digitaler Kompetenz“ für Richter.