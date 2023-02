Deutsche Kalicki holt erstmals WM-Titel im Zweier

Österreichische Schlitten war in den Frauenrennen in St. Moritz nach dem im August erlittenen Schlaganfall von Pilotin Katrin Beierl nicht am Start. Bei den Männern startete Markus Treichl mit seiner aus Sascha Stepan, Markus Sammer und Kristian Huber bestehenden Crew am Nachmittag (ab 13.00 Uhr) mit den ersten zwei von vier Läufen in den Vierer-Bewerb.