Kahn sauer: „Weder ihm noch dem FC Bayern gerecht“

Neuer hatte sich zuvor in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“, das auch im Portal „The Athletic“ erschien, geäußert. Einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft hatte er ausgeschlossen. Sehr enttäuscht äußerte sich Neuer darüber, dass sich der deutsche Rekordmeister vom langjährigen Torwarttrainer Tapalovic getrennt hat. „Er hat ja nicht elfeinhalb Jahre nur für mich gearbeitet, sondern für alle“, erklärte Neuer. „Für mich war das ein Schlag, als ich bereits am Boden lag. Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen, das war das Krasseste, was ich in meiner Karriere erlebt habe“, hatte Neuer gesagt.