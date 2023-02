Davis Cup: Borna Gojo gegen Dominic Thiem

Der erste Saisonhöhepunkt in Melbourne ist nicht so gut verlaufen für Thiem. „Australien war nicht so wie ich es mir vorgestellt habe. Aber die Auslosung wäre so und so schwer gewesen, selbst wenn ich richtig gut gespielt hätte“, sprach er den schweren Auftaktgegner Andrej Rublew an. „Ich will schauen, dass das Jahr jetzt beginnt. Die Trainingstage waren gut jetzt, ich habe mich wohl gefühlt, habe mich gut auf die Bedingungen eingestellt und bin guter Dinge.“