Novaks großer Kampf blieb unbelohnt

„Mit Niederlagen kann man nie zufrieden sein“, ärgerte sich Novak. „Aber es war ein gutes Match von mir, man hat gesehen, warum er in der Weltrangliste soweit oben steht. Ich habe versucht, aggressiv zu spielen, bin nahe an die Linien gegangen, dann kommt natürlich auch der eine oder andere Fehler.“ Erfreut war der Niederösterreicher auch darüber, dass er die ganzen zwei Stunden über mit Coric auf Augenhöhe war. „Ich bin aktuell so fit wie noch nie zuvor“, bestätigt Novak, der im Winter mit Zehnkämpfer Dominik Distelberger eben an der körperlichen Form arbeitete, auch seine Ernährung umstellte, vor allem auf Saucen verzichtet und insgesamt zehn Kilo abnahm.