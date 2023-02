ACF Fiorentina gegen Bologna FC - ab 18 Uhr

Vor knapp einem Monat hat sich Arnautovic eine Verstauchung am rechten Fuß zugezogen, sein Comeback wird heiß erwartet. Ob es heute so weit ist? Fest steht: Sein Ersatz als Torjäger war zuletzt mit Posch ebenfalls ein Österreicher. Beim 2:0 (1:0) des FC Bologna gegen Spezia am Freitagabend erzielte er den zweiten Treffer binnen zwei Wochen.