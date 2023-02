Manchester United gegen Crystal Palace - ab 16 Uhr

Als erster Österreicher ist Marcel Sabitzer am Samstag im roten Trikot von Manchester United im Einsatz. Der ÖFB-Teamspieler ist am Dienstag spätabends kurz vor Transferschluss von Bayern München bis Sommer ausgeliehen worden und gibt im Heimspiel gegen Crystal Palace sein Debüt in der englischen Fußball-Meisterschaft. Über seine Ziele mit ManUnited lässt er keine Zweifel. „Ich bin hier, um Trophäen zu gewinnen“, erklärte der Steirer.