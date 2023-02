„Gig Economy“: EU will bessere Arbeitsbedingungen

Mjam kritisiert Pläne des EU-Parlaments

Kritik kommt vom Essenslieferdienst Mjam in Österreich. Eine Änderung hätte in Österreich eine starke Einschränkung von flexiblen Arbeitszeitmodellen, wie dem freien Dienstnehmermodell, zur Folge. „Alle bei mjam beschäftigen Fahrer:innen, egal ob sie sich für ein echtes oder freies Dienstverhältnis entscheiden, unterliegen der Kranken-, Unfall-, Pensions- und Arbeitslosenversicherung“, so Alexander Gaied, COO von mjam, am Donnerstag laut einer Aussendung. Viele Zustellerinnen und Zusteller würden die Flexibilität schätzen, das würde der aktuelle Beschluss des EU-Parlaments unmöglich machen.