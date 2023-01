Mjam-Zustellerin: „Ich fahre, um zu überleben!“

„Manchmal bin ich bis zu zehn Stunden am Tag unterwegs. Sieben Tage die Woche. Ich fahre also, um zu überleben!“, so die gebürtige Bulgarin. Am Monatsende schauen dafür bloß um die 1500 bis 1600 Euro raus. Das Gehalt schwankt jedoch sehr - je nachdem, wie viele Fahrten man schafft.