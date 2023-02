Auch Pöltl-Double-Double verhindert Pleite nicht

Auch ein Double-Double von Jakob Pöltl hat nicht verhindert, dass die San Antonio Spurs am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) zum siebenten Mal hintereinander verloren. Der Center aus Wien schrieb beim 109:119 gegen die Sacramento Kings mit 18 Punkten und zwölf Rebounds zum zehnten Mal im Spieljahr doppelt zweistellig an. Außerdem standen für ihn drei Assists und je ein Steal sowie Block in 28:57 Minuten auf dem Parkett zu Buche.