Verrücktes Chelsea schoss bei Transfers Vogel ab

Die Blues, in der Liga aktuell nur auf Rang zehn, holten am letzten Tag der Übertrittszeit den argentinischen Weltmeister Enzo Fernandez um die britische Rekordsumme von 121 Millionen Euro. Der 22-jährige Mittelfeldspieler, der erst im Sommer von River Plate zu Benfica Lissabon gewechselt war und bei der WM in Katar als bester junger Spieler ausgezeichnet wurde, unterschrieb bei den Londonern einen Vertrag bis 2031! Bei denen seit dem Einstieg der Besitzergruppe um den Amerikaner Todd Boehly die Millionen locker sitzen: Mehr als 300 gab man in diesem Winter aus, zuletzt 100 für den Ukrainer Mychajlo Mudryk, über 600 (!) seit Sommer