Modellsprengel für Gemeinsame Schule gesucht

So einiges schon in Schublade verschwunden

SPÖ-Klubchefin Manuela Auer, die das Thema Gemeinsame Schule für die Aktuelle Stunde des Landtags gewählt hat, hatte zuvor kritisiert, dass sich - ähnlich wie im Film vom täglich grüßenden Murmeltier - wenig getan habe. „Vor 27 Jahren habe ich an einer Arbeitsgruppe zum Thema Schulreform teilgenommen. Dieses Papier ist wie so viele in der Schublade verschwunden.“ Vom chancenreichsten Land für Kinder, ein vom Landeshauptmann propagiertes Ziel, sei man ohne Gemeinsame Schule weit entfernt.