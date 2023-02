ÖH-Chefin Baier darf nicht in den Uni-Rat

Die Vorsitzende der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH), Keya Baier, darf ihre Nominierung in den Universitätsrat der Uni Salzburg doch nicht antreten. Grund ist eine Unvereinbarkeit mit diversen Funktionen bei den Grünen und Alternativen StudentInnen (GRAS). Das Universitätsgesetz (UG) schließt Funktionäre politischer Parteien für vier Jahre von einer Mitgliedschaft in einem Uni-Rat aus. An ihrer Stelle nominierte die Regierung am Mittwoch Gabriele Ambros nach.