Finalrunde bei Prozess um Fußball-Wettbetrug

19 Spiele, sieben Monate und 470.000 Euro Schaden: So die Zahlen rund um den Wettbetrug, der sich in der steirischen Regionalliga Ost sowie der Wiener Liga und dem Burgenland Cup im Fußball abgespielt haben soll. Im September startete der Prozess, am heutigen Mittwoch ging er in die finale Runde. Zehn Männern wird am Grazer Straflandesgericht der Prozess gemacht.