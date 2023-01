Fußball-Wettskandal: Drahtzieher weiter abgetaucht

Ein langwieriges Nachspiel ziehen 19 Fußball-Matches aus dem Jahr 2019 nach sich: Bereits Anfang September letzten Jahres war in Graz der „Anpfiff“ für einen Mega-Prozess um einen weitreichenden Fall von Wettbetrug gefallen. Die Staatsanwaltschaft wirft 15 Spielern und Hintermännern vor, systematisch und im großen Stil Fußballspiele manipuliert und darauf gewettet zu haben. Vorwiegend geht es um Partien in der Regionalliga Ost, aber auch um einige Freundschaftsspiele - unter anderem in der Steiermark, weshalb der Fall in Graz landete.