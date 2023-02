Valentina: „Wie eine Detektivin auf Spurensuche“

Lehre in der Werkstofftechnik als Glücksgriff

Dass ihre Wahl auf eine Lehre in der Werkstofftechnik fiel, sieht Valentina heute als Glücksgriff: „Ich habe mir verschiedene Lehrberufe angeschaut, zu Werkstofftechnik konnte mir niemand etwas Genaues sagen“, lacht sie. „Bei Schnuppertagen habe ich den Beruf dann besser kennengelernt und dachte mir, das wäre was für mich - also hab’ ich mich beworben.“