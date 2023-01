„Kuschelpädagogik kostet uns eine Menge Geld“

„Krone“:Frau Doktor, was halten Sie davon, dass ein Problemjugendlicher aus Wien für sechs Monate in ein Auszeitcamp auf Madeira geschickt wird und gleich zwei Gerichtsprozesse schwänzen durfte?

Psychotherapeutin Prof. Dr. Leibovici-Mühlberger: Ich kann leider nicht beurteilen, wie effizient beziehungsweise effektiv derartige Auszeit-Maßnahmen (und es gibt einige davon) tatsächlich sind. Und dies ist mein Hauptkritikpunkt. Es gibt diesbezüglich keine einzige veröffentlichte Nachhaltigkeitsstudie. Mich würde interessieren: Wenn ich schwerst verhaltensauffällige, teils psychiatrisch behandelte Jugendliche in so ein Projekt stecke - was ist der Output? Wie viele sind hinterher nicht weiter auffällig, werden nicht wieder straffällig oder sind bildungswillig? Sprich: Wie viele werden tatsächlich resozialisiert? Oder sind dies alles nur sehr kostspielige Überbrückungsmaßnahmen?