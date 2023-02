Auch ein Kitzbüheler ist beim Oscar mit an Bord

Spätestens seit dem Zeitpunkt, als Wladimir Putin der ganzen Welt sein wahres Gesicht als skrupelloser Kriegsherr zeigte, wurde das, was Niki Waltls Kamera für den Oscar-nominierten Dokumentarfilm „Nawalny“ einfing, zu einem historischen Zeitdokument, das dank seiner Aussagekraft immenses Potenzial in sich trägt. Denn „Nawalny“ präsentiert sich als erschreckende, auf Zelluloid gebannte Chronik, die noch nie gesehene Einblicke in die perfiden, menschenverachtenden Mechanismen des Machtapparates des russischen Präsidenten bietet.