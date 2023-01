Putzfrau zu Wasserschaden: „Ich war es nicht“

Es ist Teil des Weltkulturerbes, Sitz des Salzburger Magistrats und eine der beliebtesten Hochzeit-Locations im Land: das Schloss Mirabell. Doch am 24. April 2022 sind mehrere denkmalgeschützte Räume geflutet worden. Bröckelnder Putz, Gelbe Stellen an den Wänden und eine Feuchtigkeit, die beim damaligen „Krone“-Lokalaugenschein die Kameralinse des Fotografen sofort anlaufen ließ. Den Wasserschaden in Höhe von 170.000 Euro soll eine Putzfrau (41) verursacht haben, sagt die Staatsanwaltschaft: Der Anklage nach soll sie an einem Freitagabend das Wasser aufgedreht und über das Wochenende laufen gelassen haben. Was die Türkin beim Prozess am Dienstag im Landesgericht Salzburg aber vehement bestreitet.