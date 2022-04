Wasserschaden im Magistrat wird Kriminalfall

Eine Luftfeuchtigkeit wie in den Tropen herrscht in dem Amtsraum im Schloss Mirabell. Gelbe Stellen deuten auf Feuchtigkeit hin. Der Putz bröckelt. Selbst die Kameralinse des „Krone“-Fotografen läuft sofort an: „Das Wasser kam von direkt darüber“, zeigt Amtsleiter Karl Schupfer. Betroffen ist auch der Durchgang vom Stadtservice zu dem Amtsraum, der vom Passamt genutzt wird. „Betreten verboten“ steht dort auf einem Zettel, der die Wörter „Kein Zutritt“ überklebt. „Ein paar Zentimeter stand das Wasser“, weiß Schupfer.