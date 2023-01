5 Mio. Euro für heimische IT-Security-Forschung

„Desinformation ist teilweise eine harte Nuss“, so ein Fazit von Projektleiter Boyer. Die Arbeit habe sich aber ausgezahlt, auch weil es in der Folge gelang, zwei weitere EU-geförderte Nachfolgeprojekte an Land zu ziehen. Neben der Anwendung selbst habe „defalsif-AI“ auch den Effekt, dass man damit nun Medien, Behörden und Unternehmen zeigen könne, was in diesem Bereich eigentlich schon alles möglich ist. So etwa, dass der Aufnahmeort von vielen Online-Fotos von der neuen KI bis auf wenige Kilometer eingegrenzt werden kann, wie der AIT-Forscher demonstrierte.