Finanzministerium warnt vor gefälschten Mails

Mails sind Fälschungen

Das jedoch ist lediglich der Versuch, an sensible Daten zu gelangen. Bei diesen Mails handelt es sich um Fälschungen. Grundsätzlich werden derartige Informationen seitens des Finanzministeriums nicht per E-Mail verschickt. Sie kommen entweder per Post oder als Nachricht in die FinanzOnline-Databox.