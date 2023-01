Pistenunfälle: Schwiegervater, Skilehrerin gerammt

Die Serie von Einsätzen in Sölden startete gegen 11 Uhr: Ein 54-jähriger Däne fuhr mit seinem Schwiegersohn (22) auf der Piste Nr. 38 am Tiefenbachferner in Richtung Tal, als sich die beiden plötzlich in die Quere kamen. Der Schwiegervater kam dabei zu Sturz und zog sich erhebliche Verletzungen zu.