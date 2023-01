49-Jährige bei Skiunfall mit Buben (9) verletzt

Nach Sturz in Skifahrerin gekracht

Und in der Axamer Lizum kam gegen 12 Uhr eine 17-jährige Deutsche auf der blauen Piste Nr. 9 im mit ihren Skiern zu Sturz und rutschte von hinten in eine 55-jährige Landsfrau. Diese kam ebenfalls zu Sturz und wurde dabei schwer verletzt. „Nach Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die 55-Jährige mittels Notarzthubschraubers in das Krankenhaus nach Hall geflogen, die 17-Jährige blieb unverletzt“, erklärt die Exekutive.